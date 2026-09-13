Fußball-Bundesliga

Nach ihrem erfolgreichen Saisonstart mit zwei Siegen stehen die Saarländer vor dem Spiel in der Tabelle zwei Punkte vor den Bayern. Elversbergs Trainer Vincent Wagner kann sein Team am Spielfeldrand unterstützen: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds hatte seine Sperre nach der Gelb-Roten Karte im Spiel bei Borussia Mönchengladbach zwei Tage vor dem Topspiel wieder aufgehoben.
Vor dem Spitzenspiel empfängt RB Leipzig den noch punktlosen Hamburger SV.
Am Samstag hatte der SC Freiburg die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Julian Schuster besiegte Borussia Mönchengladbach mit 5:0. Yannik Engelhardt (23. und 79. Minute), Igor Matanovic (29./77.) sowie Maximilian Eggestein (86.) erzielten die Freiburger Tore. Gladbachs Kapitän Tim Kleindienst (52.) sah Gelb-Rot. Für den Europa-League-Finalisten aus dem Breisgau war es der dritte Sieg im dritten Saisonspiel.
In den weiteren Bundesliga-Spielen des dritten Spieltages gab es folgende Ergebnisse:
Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:0,
FC Augsburg - Bayer Leverkusen 2:2,
Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:3,
1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:1 und
1. FC Köln - Werder Bremen 1:1.
FC Augsburg - Bayer Leverkusen 2:2,
Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1:3,
1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:1 und
1. FC Köln - Werder Bremen 1:1.
Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.