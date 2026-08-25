Eine Million Kinder in Afghanistan sind durch den Hungertod bedroht (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ebrahim Noroozi)

Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef erklärte in New York, in dem Land befänden sich 3,7 Millionen Minderjährige in einem Zustand akuter Unterernährung. Ohne rasche Intensivpflege hätten sie nur geringe Überlebenschancen.

Laut den Angaben des UNO-Welternährungsprogramms WFP leidet im von den Taliban regierten Afghanistan mehr als ein Drittel der insgesamt 45 Millionen Einwohner an Hunger. Gründe seien unter anderem das Erdbeben im vergangenen Jahr, mehrere Unwetter, aber auch die Kürzung von internationalen Hilfen. Das Programm benötigt laut den UNO-Angaben in diesem Jahr rund 180 Millionen US‑ Dollar, verfügt bislang aber nur über etwa ein Fünftel dieses Betrags.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.