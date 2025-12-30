Jahresbilanz

Laut UNICEF wachsen so viele Kinder in Krisen- und Konfliktgebieten auf wie nie zuvor. (IMAGO / osnapix / IMAGO / osnapix / Hirnschal)

Im zu Ende gehenden Jahr seien so viele Kinder in Krisen- und Konfliktgebieten aufgewachsen wie nie zuvor. Dies betreffe fast jedes fünfte Kind weltweit - und damit fast doppelt so viele wie Mitte der Neunzigerjahre. In Krisengebieten, darunter im Gazastreifen, im Sudan oder in der Ukraine, seien Kinder in täglicher Lebensgefahr durch explosive Waffen, Hunger und fehlende Grundversorgung. Die globale Unterfinanzierung humanitärer Hilfe verschärfe die Situation, hieß es.

Der Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, Schneider, erklärte, die Kinder in den Kriegsgebieten seien weit entfernt von einer Kindheit, die diesen Namen verdiene. Viele hätten Depressionen, Schlafstörungen und Entwicklungsverzögerungen. Hunger und Kinderarmut seien kein Schicksal wie eine Naturkatastrophe, die einen plötzlich und unvorbereitet treffe. Sie zeigten ein eklatantes Versagen der globalen Politik und der Gesellschaft.

