Parteienfinanzierung

Bei den Großspenden kamen CDU und CSU zusammen auf fast 7,9 Millionen Euro; davon entfielen 6,6 Millionen auf die Christdemokraten. Bei der AfD waren es 5,1 Millionen Euro, wobei bei ihr eine Großspende von 2,35 Millionen umstritten ist: Die Bundestagsverwaltung hat das Geld wegen des Verdachts auf eine unzulässige sogenannte Strohmann-Spende einbehalten. Die AfD klagt dagegen und will das Geld zurück.

Die SPD erhielt 2,3 Millionen Euro an Großspenden; bei den Grünen waren es knapp 1,2 Millionen und bei der Linken 300.000 Euro. Die Zahlen wurden vom Bundestag veröffentlicht. Als Großspenden gelten Summen ab 35.000 Euro.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.