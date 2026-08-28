Klausurtagung der Fraktionsvorstände von Union und SPD in Münster (Lars Berg / dpa)

Im Mittelpunkt steht das im Koalitionsausschuss beschlossene Reformpaket zum Umbau der Sozialsysteme. Gestern hatte die Fraktionen einstimmig einen Beschluss zur Sicherheitspolitik gefasst. Hybride Bedrohungen und Abhängigkeiten etwa bei militärischen Fähigkeiten verdeutlichten wie verwundbar Deutschland und Europa seien heißt es in dem Papier. SPD und Union mahnen deshalb Investitionen an, um Deutschland gegen Krisen zu wappnen. Als Beispiele werden die Verbesserung der Drohnenabwehr, die Reform der Nachrichtendienste und eine Stärkung der Bundeswehr-Reserve genannt.

In Berlin beendet auch der Parteivorstand der Grünen seine Klausurberatungen nach der Sommerpause. Dabei sollen Beschlüsse zum Hitzeschutz und zur Klimaanpassung gefasst werden.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.