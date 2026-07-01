Kürzlich waren Schiffe der Bundeswehr in die Nähe des Roten Meeres verlegt worden (Archivbild). (Sina Schuldt/dpa)

Der SPD-Politiker sagte bei einer Pressekonferenz mit Kanzler Merz und NATO-Generalsekretär Rutte in Berlin, es sei nicht absehbar, dass die Bedingungen für einen internationalen Einsatz zum Schutz des wichtigen Handelswegs durch die Straße von Hormus bald erfüllt würden. Die deutschen Schiffe würden nicht unbegrenzt warten. Als Grund für seine Skepsis nannte Pistorius iranische ⁠Aussagen, wonach eine ‌Minenräumung in der Meerenge durch andere Staaten nicht akzeptiert werde.

Die beiden Bundeswehrschiffe liegen momentan im Hafen von Dschibuti.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.