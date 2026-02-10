Naher Osten

Unifil-Truppen im Libanon während einer Patrouille. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Ali Hashisho)

Dies teilte eine Sprecherin der Mission mit. Mit dem Auslaufen des Einsatzes Ende dieses Jahres beginne die Rückkehr von Mitarbeitern in ihre Heimatländer und die Übergabe von UNO-Positionen an die libanesischen Behörden.

Die Vereinten Nationen haben seit fast 50 Jahren Blauhelmsoldaten im Grenzgebiet von Israel und dem Libanon stationiert. Aktuell sind daran rund 7.500 Soldaten aus fast 50 Ländern beteiligt. Die Bundeswehr sichert mit rund 200 Soldaten vor allem die Küste und hilft, unter anderem Waffenschmuggel zu verhindern.

Auf Druck der USA und Israels stimmte der UNO-Sicherheitsrat im vergangenen Jahr dafür, das Unifil-Madat zu beenden.

