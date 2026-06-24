Iran-Krieg

US-Präsident Trump (Getty Images / Kevin Dietsch)

Die UNO-Schifffahrtsorganisation IMO bestätigte, dass die ersten Schiffe die Meerenge passiert hätten. Die für den Welthandel bedeutende Seestraße war wegen der Iran-Kriegs wochenlang weitgehend blockiert. Hunderte Schiffe liegen dort vor Anker. Zunächst hatte der Iran zivile Schiffe bedroht und angegriffen, später stoppte die US-Marine den Verkehr aus iranischen Häfen.

Die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus ist ein Thema der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nach Angaben von US-Präsident Trump wird der Iran keine Maut erheben. Aus Teheraner Kreisen hieß es dagegen wiederholt, dass der Iran eine Gebühr für die Durchfahrt verlangen werde. Vor dem Krieg war die Durchfahrt kostenlos.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.