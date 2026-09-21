Ein Entwickler in einem niederländischen KI-Unternehmen (picture alliance / ANP)

Vor allem für die so genannten KI-Agenten brauche es bessere Schutzvorkehrungen - ähnlich wie in der Luftfahrt oder bei Atomkraftwerken. Konkret fordert das wissenschaftliche Gremium, die Möglichkeiten von KI-Systemen zu beschränken, alle Aktivitäten zu dokumentieren und zu überwachen.

Mehrere Anbieter von Künstlicher Intelligenz haben die Politik aufgefordert, neue Regeln für die KI-Entwicklung zu erlassen. Einzelne Experten warnten, die Technologie könne aufgrund der rasanten Weiterentwicklung zu einer Bedrohung werden und sogar zur Auslöschung der Menschheit führen. US-Präsident Trump kündigte gestern die Einrichtung einer KI-Aufsichtskommission an. Er betonte aber zugleich, dass die Branche in keiner Weise eingeschränkt werde.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.