Laut UNO-Flüchtlingshilfe gibt es unter den Geflüchteten weltweit etwa 12,4 Millionen schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Etwa zwei Drittel der geflüchteten Kinder im Grundschulalter besuchen eine Schule. Bei Kindern ohne Fluchterfahrung sind es weltweit über 90 Prozent. Bei den weiterführenden Schulen ist die Differenz noch größer: Nur 37 Prozent der Geflüchteten erhalten eine solche Schulbildung. Die Zahl der Studierenden mit Fluchterfahrung ist den Angaben zufolge dagegen zuletzt leicht angestiegen.
Gründe sind laut Flüchtlingshilfswerk UNHCR zum Beispiel ein unsicherer Aufenthaltsstatus, mangelnde Sprachkenntnisse oder zu wenig freie Schulplätze.
Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.