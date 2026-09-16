Risiken der Künstlichen Intelligenz

Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. (picture alliance /ZUMAPRESS.com/Bianca Otero)

KI mache nicht an Grenzen halt und dasselbe gelte für die Risiken, erklärte er vor Journalisten in New York. Die Technologien hätten zwar enormes Potenzial, um etwa die Gesundheitssysteme zu stärken. Immer mehr Entwickler schlügen aber Alarm und warnten, die Entwicklung schreite schneller voran als unser Verständnis über ihre Gefahren, so Guterres. Nationales Handeln sei entscheidend, eine weltweite Koordination aber ebenso unverzichtbar.

In den vergangenen Monaten waren Zwischenfälle bekannt geworden, bei denen sich KI-Systeme etwa eigenständig mit dem Internet verbanden oder in fremde IT-Infrastruktur einbrachen. Mehrere KI-Unternehmen hatten sich am Wochenende offen gegenüber einer Verlangsamung der Entwicklung gezeigt.

US-Präsident Trump lehnt das ab. Er forderte, die USA müssten ihren technologischen Vorsprung gegenüber China aufrechterhalten.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.