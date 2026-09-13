Neue Kämpfe

Die Meerenge von Bab al-Mandab zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer (Satellitenbild vom 29. Mai 2019) (IMAGO / piemags / IMAGO)

Die Internationale Organisation für Migration geht nach eigener Aussage davon aus, dass die Zahl der Vertriebenen noch weiter steigen wird. Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz hatte in den vergangenen Tagen einen groß angelegten Vorstoß unternommen und bei Kämpfen gegen die Regierungstruppen die gesamte jemenitische Küste am Roten Meer erobert. Nach Angaben der jemenitischen Regierung kontrolliert die Miliz nun die für den Welthandel wichtige Meerenge Bab al-Mandab.

Gestern haben die Huthis nach eigenen Angaben auch einen Armeestützpunkt in Saudi-Arabien angegriffen. Der Angriff mit Drohnen und Raketen auf den Stützpunkt Scharurah habe "Waffendepots sowie Kommando- und Kontrollzentren" gegolten, erklärte Huthi-Militärsprecher Saree im Onlinedienst X.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.