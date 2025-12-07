Appell an Taliban-Regime
UNO in Afghanistan fordert Ende von Zutrittsverbot für Frauen

Die Vereinten Nationen haben das Taliban-Regime in Afghanistan aufgefordert, Frauen wieder Zutritt zu ihren Büros zu gewähren.

    Schattenumriss einer jungen Frau in Afghanistan, die auf einer Fensterbank sitzt und hinausschaut. Im Hintergrund ist eine Stadt zu sehen.
    Die für das Land zuständige UNO-Behörde kritisierte, das seit September geltende Betretungsverbot gefährde lebensrettende Dienste in Afghanistan. Zudem verstoße es gegen die Menschenrechte und den Gleichheitsgrundsatz. Die Arbeit von Frauen in dem Land sei für die Vereinten Nationen unverzichtbar. Nur über sie könnten Frauen und Mädchen in der Bevölkerung überhaupt erreicht werden.
    Die islamistische Talibanführung in Afghanistan hatte bereits vor drei Jahren verboten, dass einheimische Frauen für Nichtregierungsorganisationen arbeiten. Danach weitete sie das Verbot auf UNO-Organisationen aus - duldete aber noch Ausnahmen, die im September dieses Jahres gestrichen wurden.
