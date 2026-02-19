Das UNO-Menschenrechtsbüro wirft Israel die systematische Zerstörung der Infrastruktur im Gazastreifen vor. (picture alliance / SIPA / Hassan Salem / MEI)

In einem in Genf veröffentlichten Bericht werden Israel verstärkte Angriffe im Gazastreifen, eine systematische Zerstörung ganzer Stadtteile und die Verweigerung humanitärer Hilfe vorgeworfen. Ziel sei offenbar eine dauerhafte demografische Veränderung, so das Fazit. Auch von Zwangsumsiedlungen ist die Rede, die offenbar auf eine dauerhafte Vertreibung der Palästinenser abzielten. All das gebe Anlass zur Besorgnis über ethnische Säuberungen im Gazastreifen und im Westjordanland.

Das Büro des Hochkommissars für Menschenrechte hat den Bericht im Auftrag des UNO-Menschenrechtsrats erstellt. Die israelische Regierung sprach von einer - Zitat - "bösartigen Kampagne der Dämonisierung und Desinformation gegen den Staat Israel".

Am 9. Oktober 2025 trat ein Plan der USA in Kraft, der den Krieg im Gazastreifen beenden sollte. Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden sind trotz der geltenden Waffenruhe seither mehr als 1.500 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden.

