Im Gazastreifen sind viele Gebäude zerstört. (AP Photo / Jehad Alshrafi / Jehad Alshrafi)

Das Gebiet werde zwar nicht mehr als von einer Hungersnot betroffen eingestuft, befinde sich aber weiter in einer schweren Krise, sagte Fletcher vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York. 70 Prozent der Bevölkerung Gazas benötigten angemessene Unterkünfte. Außerdem sei kein einziges Krankenhaus vollständig funktionsfähig und sanitäre Anlagen in einem zunehmend schlechten Zustand. Fletcher rief den Sicherheitsrat auf, Druck auf Israel zu erhöhen, um die Lieferung von Hilfsgütern zu erleichtern.

Die israelische Armee hält weite Teile des Gazastreifens besetzt und kontrolliert die Grenzübergange. Seit letztem Oktober gilt eine Waffenruhe zwischen der militant-islamistischen Hamas und Israel. Allerdings gibt es immer wieder gegenseitigen Beschuss.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.