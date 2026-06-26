Persischer Golf

US-Außenminister Marco Rubio spricht in Manama (Bahrain) (picture alliance/Eric Lee/Pool Reuters via AP)

Der Generalsekretär der UNO-Schifffahrtsorganisation IMO,

Dominguez, begründete dies mit einem Angriff auf ein Schiff in der Region. Dieses sei zwar nicht Teil der Evakuierungsflotte der IMO gewesen, betonte Dominguez. Dennoch wolle er zunächst sicherstellen, dass die Passage durch die Straße von Hormus gefahrlos fortgesetzt werden könne.

Die für den Welthandel bedeutende Seestraße war wegen des Iran-Kriegs wochenlang weitgehend blockiert. Hunderte Schiffe liegen dort vor Anker. Zunächst hatte der Iran zivile Schiffe bedroht und angegriffen, später stoppte die US-Marine den iranischen Schiffsverkehr. Die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus ist ein Thema der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

US-Außenminister Rubio betonte erneut, dass der Iran keine Maut für die Durchfahrt der Meerenge erheben dürfe. Wenn man eine Gebühr für eine internationale Wasserstraße akzeptiere, würde sich das auf der ganzen Welt verbreiten, sagte Rubio bei einem Treffen des Golf-Kooperationsrates in Bahrain.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.