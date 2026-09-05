Kritik an Mercator-Projektion

Wie Gerhard Mercator die Welt sah: Die Karte stammt aus dem Jahr 1587. (picture-alliance / Mary Evans Picture Library)

Die meisten im Gebrauch befindlichen Weltkarten verzerren die Ländergrößen. Grönland zum Beispiel erscheint daher so groß wie Afrika, obwohl der Kontinent tatsächlich rund 14-mal größer ist. Viele Weltkarten basieren nach wie vor auf der Projektion des Duisburger Kartografen Gerhard Mercator aus dem 16. Jahrhundert. Mit seiner bahnbrechenden Arbeit schuf Mercator eine zweidimensionale Darstellung der Weltkugel, die die Navigation auf See revolutionierte. 164 UNO-Staaten votierten nun für die Verwendung einer Karte vom Typ "Equal Earth", die die tatsächliche Größe der Länder genauer wiedergibt. 6 Länder enthielten sich, die USA stimmten als einzige Nation dagegen. Sie sprachen von einer ideologischen Agenda. Togo und die Afrikanische Union hatten die Reform auf den Weg gebracht. Togos Außenminister Dussey meinte, eine gerechte Welt beginne mit einer gerechten Karte.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.