Auf Antrag Togos
UNO-Vollversammlung stimmt für Reform der Weltkarte

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat mit deutlicher Mehrheit für die Verwendung einer Weltkarte gestimmt, die die tatsächliche Größe der Länder genauer wiedergibt. Für eine entsprechende Resolution votierten in New York 164 Staaten. Togo und die Afrikanische Union hatten die Entschließung eingebracht.

    Die Kontinente der Welt werden in zwei Kreisen zweidimensional dargestellt. Im linken Kreis befinden sich Nord- und Südamerika, rechts Europa, Afrika und Asien. Im Süden ist ein weiterer Kontinent abgebildet, den es so gar nicht gibt.
    Wie Gerhard Mercator die Welt sah: Die Karte stammt aus dem Jahr 1587. (picture-alliance / Mary Evans Picture Library)
    Die Staaten fordern, dass statt der Mercator-Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert eine Karte vom Typ "Equal Earth" verwendet wird. Die Mercator-Weltkarte verzerrt die relative Größe der Landmassen, indem sie diejenigen Gebiete, die näher an den Polen liegen, vergrößert. Dadurch erscheint Grönland so groß wie Afrika, obwohl der Kontinent etwa 14 Mal größer ist.
    Togos Außenminister Dussey betonte, eine gerechte Welt beginne mit einer gerechten Karte. Die USA, die als einziger Staat gegen die Resolution stimmten, sprachen von einer ideologischen Agenda.
    Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.