Auf Antrag Togos

Wie Gerhard Mercator die Welt sah: Die Karte stammt aus dem Jahr 1587. (picture-alliance / Mary Evans Picture Library)

Die Staaten fordern, dass statt der Mercator-Weltkarte aus dem 16. Jahrhundert eine Karte vom Typ "Equal Earth" verwendet wird. Die Mercator-Weltkarte verzerrt die relative Größe der Landmassen, indem sie diejenigen Gebiete, die näher an den Polen liegen, vergrößert. Dadurch erscheint Grönland so groß wie Afrika, obwohl der Kontinent etwa 14 Mal größer ist.

Togos Außenminister Dussey betonte, eine gerechte Welt beginne mit einer gerechten Karte. Die USA, die als einziger Staat gegen die Resolution stimmten, sprachen von einer ideologischen Agenda.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.