Protest gegen Reform des Arbeitsrechts in Argentinien (Rodrigo Abd / AP / dpa / Rodrigo Abd)

Die von dem ⁠rechtslibertären Präsidenten Milei unterstützte Vorlage wurde mit 135 zu 115 Stimmen angenommen. Das Gesetz soll unter ​anderem Einstellungsvorschriften lockern, die Urlaubsregelungen ändern sowie die Ausweitung der Regelarbeitszeit von acht auf zwölf Stunden ermöglichen. Zudem soll das ​Streikrecht eingeschränkt werden. Zur endgültigen Entscheidung muss der Senat - die zweite Kammer des Nationalkongresses - über die Novelle abstimmen. Gestern hatten die Gewerkschaften mit einem landesweiten Ausstand gegen die Reform protestiert. Sie befürchten eine Aushöhlung von Arbeitnehmerrechten.

