Elektromobilität

Das Konsortium der Konzerne Stellantis, Mercedes Benz und Total Energies teilte mit, dass sich die geplanten Fabriken in Deutschland und Italien nicht mehr rechneten. Die Planungen für beide Standorte ruhten bereits seit 2024. Hintergrund ist die anhaltend schwache Nachfrage nach Elektroautos in Europa sowie der Kursverfall der Stellantis-Aktie.
In der Fabrik in Kaiserslautern sollten rund 2.000 Arbeitsplätze entstehen. Deutschland und Frankreich hatten ACC Fördermittel in Höhe von 1,3 Milliarden Euro zugesagt. Allein das deutsche Werk sollte mit öffentlichen Geldern in Höhe von knapp 440 Millionen Euro unterstützt werden.
Das bereits eröffnete Werk in Frankreich will ACC weiter betreiben.
