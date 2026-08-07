Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,2 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die positive Entwicklung sei maßgeblich auf Zuwächse in der Automobilindustrie zurückzuführen - mit plus 3,6 Prozent, hieß es. Auch der Anstieg im sonstigen Fahrzeugbau - also im Bereich Flugzeuge, Schiffe, Züge und Militärfahrzeuge - beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich der Rückgang im Maschinenbau aus.
Analysten erklärten, die Talfahrt der Industrie sei beendet. Allerdings gebe es weiter Risiken. Dazu gehörten die geopolitische Lage sowie die Energieversorgung.
Diese Nachricht wurde am 07.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.