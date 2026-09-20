Autoproduktion in einem VW-Werk (Archiv) (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Der Umsatz sei im ersten Halbjahr um 2,9 Prozent gesunken, die Umsätze der 19 weltweit größten Konzerne hingegen um 3,6 Prozent gewachsen. Die europäischen Hersteller hätten ihre Werte sogar um 9,8 Prozent gesteigert, hieß es. Ähnlich sieht das Bild bei den Gewinnen aus. Sie gingen bei deutschen Unternehmen den Angaben zufolge um 19 Prozent zurück. Weltweit seien die Gewinne um 11,4 Prozent angestiegen. EY bescheinigte den deutschen Autoherstellern eine Profitabilitätskrise und führte diese auf hohe Lohnkosten, Energiepreise und Kosten für Bürokratie zurück.

Mehrere deutsche Autohersteller stecken derzeit in der Krise. Volkswagen, BMW, Mercedes und Porsche kündigten an, Arbeitsplätze zu streichen. Hintergrund sind geringere Gewinnmargen bei Elektroautos, US-Einfuhrzölle und ein wegbrechender Absatzmarkt in China.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.