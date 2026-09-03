Fenech hatte den Vorwurf zurückgewiesen. Fünf Personen wurden in dem Fall verurteilt. Der damalige Premierminister Muscat trat 2020 zurück, nachdem ihm vorgehalten wurde, er habe bei den Ermittlungen Freunde und Verbündete schützen wollen. - Caruana Galizia war im Oktober 2017 durch eine Autobombe getötet worden. Die damals 53-Jährige hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche und andere Missstände in Malta berichtet.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen reagierte empört auf den Freispruch für Fenech und forderte vollständige Gerechtigkeit. Die Behörden müssten längst überfällige Maßnahmen zum Schutz von Journalisten und der Medienfreiheit umsetzen.
Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.