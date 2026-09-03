Malta

Unternehmer Fenech vom Vorwurf der Verwicklung in die Ermordung der Journalistin Caruana Galizia freigesprochen

Knapp neun Jahre nach der Ermordung der Investigativ-Journalistin Daphne Caruana Galizia hat ein Gericht in Malta den Unternehmer Yorgen Fenech vom Vorwurf der Verwicklung in das Attentat freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte Fenech beschuldigt, den Mord in Auftrag gegeben zu haben, weil die Reporterin kurz davor gestanden habe, einen kompromittierenden Artikel über seinen Onkel zu veröffentlichen.