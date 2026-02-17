Wetter
Unterschiedlich bewölkt, im Osten regional einzelne Schneeschauer, im Südwesten Schneefall

Der Wetterbericht, die Lage: Eine Luftmassengrenze trennt kalte Festlandsluft im Norden und Osten von relativ milder Atlantikluft im Rest des Landes.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Westen abklingende Niederschläge, gebietsweise Auflockerungen. Von der Mitte bis in den Osten und Südosten Schneeschauer. Tiefstwerte 0 bis minus 8 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, im Nordosten und Osten örtlich einzelne Schneeschauer. Im Südwesten Schnee. Temperaturen minus 2 bis plus 7 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag im Nordwesten und Norden längere Auflockerungen. In der Mitte länger anhaltender Schneefall oder Schneeregen, im Südwesten Regen. Minus 3 bis plus 8 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.