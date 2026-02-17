Die Vorhersage:
Nachts im Westen abklingende Niederschläge, gebietsweise Auflockerungen. Von der Mitte bis in den Osten und Südosten Schneeschauer. Tiefstwerte 0 bis minus 8 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, im Nordosten und Osten örtlich einzelne Schneeschauer. Im Südwesten Schnee. Temperaturen minus 2 bis plus 7 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.
Nachts im Westen abklingende Niederschläge, gebietsweise Auflockerungen. Von der Mitte bis in den Osten und Südosten Schneeschauer. Tiefstwerte 0 bis minus 8 Grad. Am Tag wechselnd bewölkt, im Nordosten und Osten örtlich einzelne Schneeschauer. Im Südwesten Schnee. Temperaturen minus 2 bis plus 7 Grad, mit den höchsten Werten am Rhein.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag im Nordwesten und Norden längere Auflockerungen. In der Mitte länger anhaltender Schneefall oder Schneeregen, im Südwesten Regen. Minus 3 bis plus 8 Grad.
Am Donnerstag im Nordwesten und Norden längere Auflockerungen. In der Mitte länger anhaltender Schneefall oder Schneeregen, im Südwesten Regen. Minus 3 bis plus 8 Grad.
Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.