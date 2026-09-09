Wetter
Unterschiedlich stark bewölkt, teils Schauer - 17 bis 23 Grad

Das Wetter: Von den Alpen bis zum Oberpfälzer Wald stark bewölkt und schauerartiger Regen. Sonst wechselnd bewölkt, im Nordwesten und Norden einzelne Schauer, an der Nordsee auch Gewitter. Höchsttemperaturen 17 bis 23 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen wechselnd, im Norden zeitweise auch stärker bewölkt, aber kaum Regen. Vor allem im Südwesten und der südlichen Mitte viel Sonnenschein und trocken.17 bis 24 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag im Westen und Nordwesten sopwie an den Alpen bewölkt, örtlich Regen. Sonst teils sonnig, teils wolkig und trocken. 18 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.