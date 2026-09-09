Morgen wechselnd, im Norden zeitweise auch stärker bewölkt, aber kaum Regen. Vor allem im Südwesten und der südlichen Mitte viel Sonnenschein und trocken.17 bis 24 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Westen und Nordwesten sopwie an den Alpen bewölkt, örtlich Regen. Sonst teils sonnig, teils wolkig und trocken. 18 bis 24 Grad.
Am Freitag im Westen und Nordwesten sopwie an den Alpen bewölkt, örtlich Regen. Sonst teils sonnig, teils wolkig und trocken. 18 bis 24 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.