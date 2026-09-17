Restaurant-Speisen sind nicht günstiger geworden. (picture alliance / Westend61 | Oscar Martin Sanchez (Symbolbild))

Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag der Gewerkschaft NGG. Danach wurde nur ein Prozent der Gerichte günstiger. Bei 90 Prozent hat sich der Preis nicht verändert, acht Prozent der Speisen wurden sogar teurer. Für die Untersuchung wurden die Preise für rund 180.000 Gerichte in bundesweit 12.000 Restaurants verglichen. Zu Jahresbeginn hatte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Essen von 19 auf sieben Prozent gesenkt.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch erklärte, Gastro-Betriebe und Fastfood-Konzerne bekämen Steuergeschenke, während Verbraucher unter den hohen Preisen ächzen würden.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.