Mobbing und Konflikte

Es gibt immer mehr Gewalt an Berliner Schulen (Archivbild). (picture alliance / imageBROKER / Siegfried Kuttig)

Mehr als die Hälfte der befragten Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter bewerte Gewalt und Konflikte an der eigenen Schule als großes oder sehr großes Problem, heißt es im Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer. Fast zwei Drittel berichteten von einer Zunahme der Gewalt in den vergangenen Jahren vor allem im digitalen Bereich. Auch religiöser Konformitätsdruck werde stärker wahrgenommen. Viele dieser Entwicklungen seien bereits an Grundschulen sichtbar. Die Ergebnisse decken sich mit den Angaben der befragten Schülerinnen und Schüler. Diese berichteten von einem breiten Spektrum an Gewalterlebnissen - von Beleidigungen bis hin zu Schlägen.

Berlin ist das erste Bundesland, das eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung zu dem Themenfeld vorgelegt hat. Insgesamt wurden mehr als 14.000 Schülerinnen und Schüler sowie rund 2.500 Lehrkräfte befragt.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.