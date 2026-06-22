Betroffen war vor allem Berlin. Der S-Bahnverkehr fiel auf einigen Strecken kurzzeitig aus. Keller standen unter Wasser, Kanalisationen liefen über, Bäume wurden durch Sturmböen beschädigt. Ein Mensch erlitt berichten zufolge einen Stromschlag, weil Wasser an Stromkabel kam. Freibäder machten vorübergehend zu. Mehrere Veranstaltungen mussten unterbrochen werden, darunter Sommerfeste und das Fête de la Musique. Die Anlage der Berlin Tennis Open in Grunewald wurde wegen Überflutungen zeitweise evakuiert.
Nach einem sehr warmen Vormittag war gegen Mittag eine Gewitterfront von Westen kommend über Berlin gezogen. Es gab heftige Windböen und Platzregen.
Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.