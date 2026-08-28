100 Häuser abgedeckt

Eine Unwetterzelle hat im Landkreis Reutlingen für mehrere Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. (picture alliance / dpa / onw-images / Nicklas Walther)

Besonders betroffen ist ein Stadtteil in Singen im Kreis Konstanz. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Dächer von etwa 100 Häusern durch schwere Sturmböen abgedeckt. Zudem lägen unzählige Bäume über Straßen. Der Stadtteil wurde abgesperrt. Verletzte gibt es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Auch andernorts gibt es Schäden. Im Landkreis Reutlingen und im Kreis Ludwigsburg rückten Polizei und Feuerwehr wegen vollgelaufener Keller und überschwemmter Straßen aus. In Bad Urach zerstörten Hagelkörner Fensterscheiben. Der Deutsche Wetterdienst hatte für alle Regierungsbezirke des Landes vor schweren Gewittern gewarnt. Die Warnstufe galt bis zum Mittag.

Auch im Nordwesten der Schweiz sorgte eine heftige Gewitterfront mit Hagel und Sturmböen für Schäden. Teils musste der Zugverkehr unterbrochen werden.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.