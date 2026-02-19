Tarifstreit

Die Piloten der Cityline stimmen über einen Streik ab. (picture alliance/dpa/Uwe Anspach)

Dies teilte die Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" mit. Die Abstimmung dauert bis zum 26. Februar. Die Gewerkschaft hatte die Tarifverhandlungen am Dienstag für gescheitert erklärt. Sie fordert jeweils 3,3 Prozent rückwirkend für die Jahre 2024 und 2025 sowie für das laufende Jahr. Das Unternehmen legte am Dienstag nach eigenen Angaben ein neues Angebot vor, nannte aber keine Einzelheiten.

Bei "Cityline" arbeiten nach Angaben der Lufthansa rund 400 Pilotinnen und Piloten. Die Fluggesellschaft verbindet Ziele in Europa mit den Drehkreuzen München und Frankfurt. Sie soll geschlossen und durch ein Nachfolgeunternehmen ersetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.