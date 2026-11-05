Nach US-Zwischenwahlen

US-Vizepräsident JD Vance (AP / Jacquelyn Martin)

US-Präsident Trump hat sich in seinem ersten öffentlichen Auftritt nach den Zwischenwahlen in den USA der Analyse von Vizepräsident Vance in Teilen angeschlossen. Trump sagte, der Hauptgrund für die Niederlage seien die Preissteigerungen in Folge des Iran-Kriegs gewesen. Es sei jedoch nicht der Krieg selbst gewesen. Diesen würde er jederzeit wieder beginnen.

Vance hatte sich am Tag nach der Wahl vom Iran-Krieg distanziert und eine ehrliche Debatte über den weiteren Verlauf gefordert. "Jeder weiß, warum wir verloren haben", teilte er auf der Plattform X mit. Trump hatte den Krieg gemeinsam mit Israel begonnen, in dessen Folge stiegen die Spritpreise in den USA deutlich an.

DeSantis: "Niederlage kommt einem politischen Meteoriteneinschlag gleich"

Der republikanische Gouverneur in Florida, DeSantis, sprach von nahezu existenzbedrohenden Folgen für seine Partei. Die Niederlage komme einem politischen Meteoriteneinschlag gleich, sagte er. "Das war eine Zurückweisung des Präsidenten und des Kongresses."

Der republikanische Senator aus Texas, Cruz, sprach von einem "Blutbad" und stellte die Frage nach Konsequenzen. "2026 war nicht einfach nur eine blaue Welle, es war ein blauer Tsunami", schrieb er auf X. Das Problem sei diesmal nicht eine geringe Wahlbeteiligung gewesen, sondern die bewusste Entscheidung gegen republikanische Kandidaten.

Der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Romney übte ebenfalls scharfe Kritik. "Schlechte politische Ansätze und ein schlechter Charakter führen zu schlechter Politik", schrieb er. Romney gehörte zu den deutlichsten konservativen Kritikern von US-Präsident Trump, bevor er sich aus dem Senat zurückzog.

Blick auf die nächste Präsidentschaft

Mit dem Ende der Midterms beginnt der Vorlauf für die Präsidentenwahl 2028 - auch vor diesem Hintergrund waren die Äußerungen von Vance, DeSantis und Cruz brisant. Ihnen werden Ambitionen nachgesagt, in zwei Jahren nach der Präsidentschaft zu greifen. Außerdem stellt sich die Frage, ob die Republikaner weiter so loyal wie bisher zu ihrem Präsidenten halten werden.

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Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.