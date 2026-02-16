Scheinarbeitsaffäre

Der ehemalige französische Premierminister Francois Fillon (2.v.r.) und seine Ehefrau Penelope auf dem Weg zu ihrer Gerichtsverhandlung (Archivbild) (dpa/LE PARISIEN/Olivier Lejeune)

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise berichtet, haben sowohl Fillon als auch seine Ehefrau ihre Berufung zurückgezogen. Das Pariser Kassationsgericht habe dies bereits im Januar zu den Akten genommen.

Ein Pariser Berufungsgericht hatte Fillon im Juni 2025 zu vier Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Er erhielt zudem eine Geldstrafe von 375.000 Euro. Außerdem darf er fünf Jahre lang nicht bei Wahlen antreten. Das Gericht sah es unter anderem als erwiesen an, dass Fillon seine Gattin jahrelang als parlamentarische Assistentin angestellt hatte, ohne dass diese dafür gearbeitet hatte.

Fillon war von 2007 bis 2012 Premierminister unter Präsident Sarkozy.

