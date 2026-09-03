Herausgebern des Magazins "Ms"

Gloria Steinem ist tot. (picture alliance / Evan Agostini / Invision / AP / Evan Agostini)

Steinem wurde berühmt, als sie in den 1960er-Jahren undercover als Playboy-Bunny im New Yorker Playboy Club arbeitete. Sie verfasste einen Artikel über ihre dortigen Erfahrungen, die Geschichte wurde 1985 verfilmt.

Von 1958 bis 1962 leitete Steinem den Independent Research Service, eine antikommunistische CIA-Tarnorganisation, die US-amerikanische Jugendliche nach Europa schickte. Sie leugnete zunächst, dass sie wusste, dass die Organisation vom CIA finanziert wurde. Später erklärte sie, dass sie ganz genau wusste, woher das Geld kam, und dass sie es jederzeit wieder nehmen würde.

Steinem war auch Mitglied der Democratic Socialists of America und Mitglied des Beirates der Organisation Women’s Voices. Der frühere US-Präsident Obama verlieh ihr 2013 die "Medal of Freedom"; dies ist die höchsten Auszeichnung für Zivilisten in den USA.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.