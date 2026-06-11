Golf von Oman

Wie der indische Schifffahrtsminister Sonowal auf der Plattform X mitteilte, wurden ihre Leichen gefunden. Das US-Militär hatte nach eigenen Angaben das unter der Flagge des pazifischen Inselstaats Palau fahrende Schiff attackiert, weil es versucht haben soll, iranisches Öl zu transportieren. Zudem habe sich die Besatzung den Anweisungen der Streitkräfte widersetzt. Bei dem Angriff brach an Bord ein Feuer aus. 21 Seeleute wurden gerettet.
Die Regierung Indiens verurteilte den Angriff und bestellte den stellvertretenden US-Botschafter ein.
Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.