Reise in Golfregion

US-Außenminister Rubio in Abu Dhabi (Eric Lee / Pool Reuters / AP / dpa / Eric Lee)

Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen über ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges. Rubio betonte in Abu Dhabi, die USA würden die Sicherheit der Emirate gewährleisten. Ein weiteres Thema war die Schifffahrt in der Straße von Hormus. Rubio habe die Bemühungen der USA bekräftigt, für eine uneingeschränkte und sichere Durchfahrt zu sorgen, hieß es.

Der Außenminister wird noch heute in Kuwait erwartet und reist dann nach Bahrain weiter. Dort nimmt er morgen an einem Treffen des Golf-Kooperationsrats teil.

Rubios Reise gilt als Geste der Solidarität mit den drei Golfstaaten, die Teheran während des Iran-Kriegs unter Beschuss genommen hatte.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.