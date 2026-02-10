US-Außenminister Rubio will auch nach Bratislava und Budapest reisen. (Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa)

Er werde für das Treffen von Freitag bis Sonntag in die bayerische Landeshauptstadt reisen, teilte Rubios Ministerium in Washington mit. Im Anschluss werde er in Europa bleiben und in die Slowakei sowie nach Ungarn reisen. Schwerpunkt der Gespräche in Bratislava werden demnach gemeinsame Sicherheitsinteressen sein. In Budapest gehe es dann unter anderem um eine Energiepartnerschaft. An der Münchner Sicherheitskonferenz mit Experten aus aller Welt sollen mehr als 60 Staats- und Regierungschefs sowie rund 100 Außen- und Verteidigungsminister teilnehmen.

Der Vorsitzende Ischinger hatte gestern erklärt, es würden auch über 50 Mitglieder des US-Kongresses erwartet, darunter auch Kritiker von Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.