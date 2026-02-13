Die 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) findet vom 13. bis zum 15. Februar 2026 im Hotel Bayerischer Hof in München statt. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Die Europäer erhoffen sich von den Vereinigten Staaten ein Bekenntnis zur NATO und möglichst auch eine Ansage zum Verbleib von US-Truppen und Atomwaffen in der EU. Rubio und Bundeskanzler Merz waren gestern am Rande der Konferenz zusammengekommen und hatten sich über Bemühungen für ein Ende des russischen Krieg gegen die Ukraine ausgetauscht. Im Anschluss an die Rede Rubios, der heute auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen wird, spricht am Vormittag Chinas Außenminister Wang Yi.

Anschließend sind EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Starmer gemeinsam auf dem Podium. Die dreitägige Sicherheitskonferenz endet morgen.

