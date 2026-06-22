Iran - USA

US-Außenminister Rubio reist in die Golfstaaten. (Archivbild) (dpa-news/Alex Brandon)

Rubio werde die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Bahrain besuchen, erklärte sein Sprecher in Washington. Bis Donnerstag werde der Außenminister das Rahmenabkommen mit dem Iran erläutern sowie die Bemühungen um einen freien Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus.

Nach Einschätzung von Beobachtern in Washington will Rubio mit seiner Reise um neues Vertrauen bei den Golfpartnern werben. Nach Beginn der US-israelischen Luftangriffe auf den Iran Ende Februar waren mehrere Länder der Region zur Zielscheibe iranischer Luftangriffe geworden.

In der Schweiz war zuvor die erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über das Rahmenabkommen beendet worden. Die Verhandlungen gehen nun auf Arbeitsebene weiter. Ziel ist es demnach, innerhalb von 60 Tagen ein finales Abkommen zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.