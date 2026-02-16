Ungarn-Besuch

US-Außenminister Rubio trifft Ungarns Ministerpräsident Orban in Budapest. (AFP / ALEX BRANDON)

Präsident Trump setze auf einen Sieg von Ministerpräsident Orban bei den kommenden Parlamentswahlen, sagte Rubio während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Budapest. Wörtlich fügte er hinzu: "Ihr Erfolg ist unser Erfolg". Orban erhofft sich vom Besuch Rubios einen Schub für die Wahl am 12. April. In den Umfragen liegt seine rechtsgerichtete Fideszpartei bis zu 10 Punkte hinter der pro-europäischen Opposition. Zentrales Thema des Treffens ist der Ausbau einer Energiepartnerschaft zwischen den beiden Ländern. Ungarn bezieht sein Erdgas bisher fast ausschließlich aus Russland.

Washington dringt darauf, dass das Land künftig in großem Stil amerikanisches Flüssigerdgas einkauft. Zudem soll eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit im Bereich der zivilen Atomkraft unterzeichnet werden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.