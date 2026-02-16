Ungarn-Besuch
US-Außenminister Rubio sagt Orban vor Parlamentswahl Unterstützung zu - "Ihr Erfolg ist unser Erfolg"

Bei seinem Besuch in Ungarn hat US-Außenminister Rubio Ministerpräsident Orban die Unterstützung der US-Regierung zugesagt. Präsident Trump setze auf einen Sieg Orbans bei den kommenden Parlamentswahlen, sagte Rubio während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Budapest. Dies sei für die nationalen Interessen der USA von entscheidender Bedeutung.

    US-Außenminister Rubio und Ungarns Ministerpräsident Orban geben sich die Hand.
    US-Außenminister Rubio trifft Ungarns Ministerpräsident Orban in Budapest. (AFP / ALEX BRANDON)
    Wörtlich fügte er hinzu: "Ihr Erfolg ist unser Erfolg". Orban erhofft sich vom Besuch Rubios einen Schub für die Wahl am 12. April. In den Umfragen liegt seine rechtsgerichtete Fideszpartei bis zu 10 Punkte hinter der pro-europäischen Opposition.
    Bei dem Treffen geht es auch um den Ausbau einer Energiepartnerschaft. Ungarn bezieht sein Erdgas bisher fast ausschließlich aus Russland. Washington dringt darauf, dass das Land künftig in großem Stil amerikanisches Flüssigerdgas einkauft. Zudem soll eine Vereinbarung über eine Zusammenarbeit im Bereich der zivilen Atomkraft unterzeichnet werden.
    Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.