Ungarn-Besuch

US-Außenminister Rubio trifft Ungarns Ministerpräsident Orban in Budapest. (AFP / ALEX BRANDON)

Präsident Trump setze sich "zutiefst" für einen Sieg Orbans ein, erklärte Rubio während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Budapest. Dies sei für die nationalen Interessen der USA von entscheidender Bedeutung. Wörtlich fügte er hinzu: "Ihr Erfolg ist unser Erfolg". Orban erhofft sich vom Besuch Rubios einen Schub für die Wahl am 12. April. In den Umfragen liegt seine rechtsgerichtete Fideszpartei bis zu 10 Punkte hinter der pro-europäischen Opposition.

Bei dem Treffen ging es auch um den Ausbau einer Energiepartnerschaft. Ungarn bezieht sein Erdgas bisher fast ausschließlich aus Russland. Washington dringt darauf, dass das Land künftig in großem Stil amerikanisches Flüssigerdgas einkauft.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.