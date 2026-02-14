Transatlantische Beziehungen

Mit Spannung erwartet: Die Rede von US-Außenminister Rubio. (J. Scott Applewhite/AP/dpa)

Die Europäer erhoffen sich von ihm ein Bekenntnis zur NATO und möglichst auch eine Ansage zum Verbleib von US-Truppen und Atomwaffen in der EU. Es wird aber auch befürchtet, dass Rubio - ähnlich wie US-Vizepräsident Vance bei der Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr - eine konfrontative Rede mit verbalen Attacken gegen die EU hält.

Rubio und Bundeskanzler Merz waren gestern am Rande der Veranstaltung zusammengekommen und hatten sich über die Bemühungen um ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine ausgetauscht.

Auf der Konferenz spricht am Vormittag auch der chinesische Außenminister Wang Yi. Anschließend sind EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Starmer gemeinsam auf dem Podium. Die dreitägige Sicherheitskonferenz endet morgen.

