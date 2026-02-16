Ungarn-Besuch

US-Außenminister Marco Rubio begann seine Europareise in München. (dpa-news/Alex Brandon)

Nach Angaben aus Washington geht es bei dem Kurzbesuch von Rubio unter anderem um die Energiepartnerschaft zwischen den beiden Ländern. Ungarn bezieht sein Erdgas nahezu ausschließlich aus Russland. Washington drängt darauf, dass das Land künftig in großem Stil amerikanisches Flüssigerdgas einkauft. Weiteres Thema bei dem Treffen dürfte der Krieg in der Ukraine sein. Orban und seine Regierung pflegen seit Jahren gute Beziehungen zum Kreml sowie zu US-Präsident Trump.

Gestern hatte Rubio bei einem Besuch in der Slowakei eine engere Zusammenarbeit bei der Atomenergie vereinbart. Der US-Außenminister und der slowakische Premier Fico teilten in Bratislava mit, Ziel sei es, die Slowakei unabhängiger von russischen Energielieferungen zu machen. Das Land betreibt derzeit vier Reaktoren, mit Hilfe der USA soll ein fünfter entstehen.

