Ungarn-Besuch

US-Außenminister Marco Rubio (dpa-news/Alex Brandon)

In Budapest traf sich Rubio mit seinem Amtskollegen Szijjártó. Auch Gespräche mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban sind geplant. Nach Angaben aus Washington geht es bei dem Kurzbesuch von Rubio unter anderem um die Energiepartnerschaft zwischen den beiden Ländern. Ungarn bezieht sein Erdgas nahezu ausschließlich aus Russland. Washington drängt darauf, dass das Land künftig in großem Stil amerikanisches Flüssigerdgas einkauft. Weiteres Thema bei dem Treffen dürfte der Krieg in der Ukraine sein. Orban und seine Regierung pflegen seit Jahren gute Beziehungen zum Kreml sowie zu US-Präsident Trump.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.