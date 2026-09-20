Angriffe auf Riad

Rauchsäule über dem internationalen Flughafen von Riad (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Luo Chen)

Die militärischen Auseinandersetzungen könnten rasch eskalieren, hieß es in einer Reisewarnung des Ministeriums. Darin wird auch auf Angriffe auf zivile Flughäfen verwiesen. US-Staatsbürger sollten Reisen in die Region ernsthaft überdenken.

Die Huthi-Miliz hatte gestern nach eigenen Angaben mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen Riad angegriffen. Nahe dem Flughafen brannte ein Öltank. Die saudischen Behörden warnten erstmals seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe mit der Huthi-Miliz vor Angriffen auf die Hauptstadt.

In der vergangenen Woche hatte die vom Iran unterstützte Miliz die Kontrolle über große Teile der jemenitischen Küste übernommen. Sie kündigte eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.