Klimaschutz

Proteste gegen die Entscheidung von US-Präsident Trump, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen (Archivbild) (MAXPPP/Kyodo)

Der Schritt wurde damit genau ein Jahr nach dem Eingang eines entsprechenden Schreibens aus Washingtons wirksam. Als Konsequenz sieht sich die Regierung von US-Präsident Trump nicht mehr daran gebunden, Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung umzusetzen.

Die USA sind weltweit der zweitgrößte Produzent von Treibhausgasen nach China. Nach Berechnung der Vereinten Nationen steuert die Welt mit der aktuellen weltweiten Klimapolitik bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit zu. In der Wissenschaft gibt es einen starken Konsens darüber, dass es den Klimawandel gibt und er vom Menschen verursacht wird. Trump bestreitet dies.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.