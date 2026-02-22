US-Botschafter Mike Huckabee. (picture alliance / Jack Gruber-USA TODAY via Imagn / Jack Gruber)

Hintergrund ist ein Interview mit dem konservativen US-Moderator Tucker Carlson. Dieser hatte erklärt, aus biblischer Sicht müsse Israel ein Gebiet erhalten, das praktisch den gesamten Nahen Osten umfasse. Auf die Frage Carlsons, ob dieses Anrecht bestehe, antwortete Huckabee, es wäre in Ordnung, wenn Israel alles nehme. Er fügte allerdings hinzu, Israel wolle sein Territorium nicht ausdehnen.

Ägypten, Jordanien sowie die Arabische Liga reagierten empört.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.