UNO-Sicherheitsrat

Der UNO-Botschafter der US-Regierung, Mike Waltz (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jose Luis Magana)

Der UNO-Botschafter der USA, Waltz, sagte bei einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats, Präsident Trump sei ein Mann der Tat, nicht der endlosen Worte, wie man sie bei den Vereinten Nationen sehe. Trump habe klargestellt, dass alle Optionen auf dem Tisch lägen, um das Morden zu beenden.

Seit Beginn der Massenproteste gegen das iranische Regime vor gut zwei Wochen hatte Trump dem Iran bereits mehrfach mit einem Eingreifen der USA gedroht.

Ausgelöst wurden die Proteste unter anderem von einer dramatischen Wirtschaftskrise, einer hohen Inflationsrate und großer Unzufriedenheit mit der Führung in Teheran. Irans Sicherheitsapparat schlug die Proteste brutal nieder, es gibt Berichte über tausende Tote.

Das Treffen des Sicherheitsrats war auf Wunsch der USA angesetzt worden.

