US-Militäreinsatz in Venezuela

US-Kongress (Alex Edelman/Consolidated News Photos)

In Gesprächen mit Kongressabgeordneten habe Trumps Regierung wiederholt bestritten, einen Regimewechsel in Venezuela anzustreben, sagte Senatorin Shaheen. Die führende Demokratin im Auswärtigen Ausschuss des Senats erklärte, die Regierung habe das Volk und seine gewählten Vertreter in die Irre geführt. Der demokratische Abgeordnete Beyer aus Virginia sprach von einem illegalen Krieg, der für einen Regimewechsel und Öl vom Zaun gebrochen worden sei. Auch der neue New Yorker Bürgermeister Mamdani bezeichnete den Militäreinsatz als Rechtsverstoß.

Trump hatte auf seiner Pressekonferenz eingeräumt, den Kongress nicht vollständig informiert zu haben, damit die Pläne nicht vorzeitig an die Öffentlichkeit gelangten.

