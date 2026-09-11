Folge des Iran-Kriegs

Die Kraftstoff-Preise in den USA steigen. (Getty Images via AFP / JOE RAEDLE)

Nach Angaben des Automobilverbands AAA kostet eine Gallone mit rund 3,8 Litern mehr als sechs Dollar. Laut dem Marktanalyseportal Gasbuddy ist die Gallone damit etwa 2,30 Dollar teurer als vor einem Jahr. Zuletzt hatte der Automobilverband von einer deutlich steigenden Tendenz gesprochen. So kletterte der Preis für eine Gallone Benzin auf knapp 4,30 Dollar - rund 1,10 Dollar mehr als vor einem Jahr.

Die stark gestiegenen Preise weltweit hängen mit dem Iran-Krieg zusammen. Durch den weitgehend blockierten Schiffsverkehr in der Straße von Hormus gelangt auf diesem Weg kaum Rohöl auf den Weltmarkt, wodurch der Ölpreis auf deutlich über 100 Dollar pro Barrel gestiegen ist.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.